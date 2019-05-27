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Dünya Etiyopya Somaliyi haritadan sildi
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AFRİKA

Etiyopya Somali'yi haritadan sildi

Etiyopya Somali'yi haritadan sildi

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı sitesindeki haritada Somaliland bağımsız bir devletken Somali, Etiyopya'nın bir parçası olarak gösterildi. Bakanlık, "Bu hadisenin yol açtığı herhangi bir karışıklık ve yanlış anlamadan ötürü samimi şekilde pişmanlık duymaktayız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Etiyopya'nın Somali eyaletinde uzun yıllardır bölgenin Somali'yle birleşmesini ya da bağımsızlığını savunan gruplar faaliyet yürütüyor.
Etiyopya'nın Somali eyaletinde uzun yıllardır bölgenin Somali'yle birleşmesini ya da bağımsızlığını savunan gruplar faaliyet yürütüyor.

Etiyopya Dışişleri Bakanlığı, resmi internet sitesinde Somali’yi kendi toprakları içerisinde gösteren Afrika haritası için "üzgün" olduğunu açıkladı.

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, Somali’yi kıtada yok sayan “yanlış” ve “kabul edilemez” haritanın farkına varılır varılmaz kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, haritanın sitede nasıl yer aldığına ilişkin bilgi verilmezken, “Bu hadisenin yol açtığı herhangi bir karışıklık ve yanlış anlamadan ötürü samimi şekilde pişmanlık duymaktayız” denildi.

Somaliland haritada bağımsız

Harita, sosyal medyada pek çok Somalilinin tepkisiyle karşılaşırken, Etiyopya’nın yayılmacı politikasının bir tezahürü olarak yorumlandı.

  • Öte yandan, Somali’nin özerk bölgesi ve Etiyopya’nın yakın ittifak içerisinde olduğu Somaliland’in haritada bağımsız olarak gösterilmesi ise dikkati çekti.

1970'lerin sonunda Somali devletinin Etiyopya'nın bugünkü Somali eyaleti (Ogaden) topraklarını kendisiyle birleştirme çabasından ötürü iki ülke arasında Ogaden Savaşı çıkmıştı.

Etiyopya'nın Somali eyaletinde uzun yıllardır bölgenin Somali'yle birleşmesini ya da bağımsızlığını savunan gruplar faaliyet yürütüyor.

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