Hindistan hava kirliliğiyle mücadele kapsamında önlemleri sıkılaştırıyor

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinde ani bir düşüş yaşanmasıyla hava kirliliğine karşı önlemler yoğunlaştırıldı.
Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, Yeni Delhi'nin hava kalitesinin alarm verici seviyeye ulaşmasının ardından harekete geçti.
Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonunun aldığı kararla ülkede hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 3. aşaması uygulamaya konuldu.
Başkent Yeni Delhi’deki Humayun Türbesi ve çevresinde de artan hava kirliliği nedeniyle görüş mesafesi düştü.