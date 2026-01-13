Batman’da köy yolunda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Altıdere köyüne gitmekte olan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar yardım talebinde bulundu.