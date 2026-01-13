Yeni Şafak
Batman’da köy yolunda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı

23:4513/01/2026, Salı
IHA
Batman’ın Sason ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 10 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Altıdere köyüne gitmekte olan ve içerisinde 10 kişinin bulunduğu minibüs, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildiren vatandaşlar yardım talebinde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, karla kaplanan köy yolunda çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaların ardından yol ulaşıma açılırken, minibüste bulunan vatandaşlar güvenli bir şekilde köylerine ulaştırıldı. 

Kurtarılan vatandaşlar, zorlu hava şartlarına rağmen özveriyle çalışan ekiplerin kendilerini kurtardığını belirterek İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer ise bölgede kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirterek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


#Batman
#Köy
#Mahsur
