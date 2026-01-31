Malatya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kaza, gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 44 ACD 698 plakalı otobüs ile N.G. yönetimindeki 44 ACT 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.Y. ile Y.E.P. yaralandı.