Malatya’da otobüs ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

23:5331/01/2026, Cumartesi
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya’da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Battalgazi ilçesi Elazığ Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. idaresindeki 44 ACD 698 plakalı otobüs ile N.G. yönetimindeki 44 ACT 048 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, H.Y. ile Y.E.P. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Otobüs
#Trafik kazası
