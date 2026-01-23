Yeni Şafak
Malatya-Kayseri kara yolu kar ve tipi nedeniyle kapatıldı

00:3223/01/2026, Cuma
AA
Yoğun tipi ulaşımı durdurdu, yol trafiğe kapatıldı.
Yoğun tipi ulaşımı durdurdu, yol trafiğe kapatıldı.

Darende ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, Malatya-Kayseri kara yolunda ulaşımı durdurdu. Yetkililer, sürücülere güvenlik uyarılarına uymaları ve resmi açıklamaları takip etmeleri çağrısında bulundu.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Darende Kaymakamlığının ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçedeki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Malatya-Kayseri kara yolu trafiğe kapatıldı.

Açıklamada, sürücülerin can ve mal güvenliği açısından yapılan uyarılara uymaları ve resmi duyuruları takip etmeleri istendi.



