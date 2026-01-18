Yeni Şafak
Malatya-Ankara kara yolunda korku dolu anlar: Amonyum nitrat yüklü tırda yangın çıktı

Malatya-Ankara kara yolunda korku dolu anlar: Amonyum nitrat yüklü tırda yangın çıktı

22:3918/01/2026, Pazar
IHA
Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ yol ayrımında amonyum nitrat yüklü tır seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, bölge güvenlik amacıyla çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde amonyum nitrat yüklü tırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 20.00 sıralarında Malatya-Ankara kara yolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.B. idaresindeki 45 AKM 42 plakalı amonyum nitrat yüklü tır seyir halindeyken ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu aniden alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı sararken, bölge güvenlik amacıyla çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, tırda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



