Yolu kapalı mahallede hastalanan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Edinilen bilgilere göre, Meşedibi Mahallesi’nde 1 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yetkililerden yardım istendi. Olumsuz hava şartları ve yolların kapalı olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.