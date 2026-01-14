Yeni Şafak
Yolu kapalı mahallede hastalanan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Yolu kapalı mahallede hastalanan bebek helikopterle hastaneye ulaştırıldı

21:3414/01/2026, Çarşamba
IHA
Bebek helikoptere askerler tarafından alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.
Bebek helikoptere askerler tarafından alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi.

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kar nedeniyle yolu kapalı mahallede rahatsızlanan bir yaşındaki bebek, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Meşedibi Mahallesi’nde 1 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine yetkililerden yardım istendi. Olumsuz hava şartları ve yolların kapalı olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi.

Bebek, zorlu hava şartlarına rağmen bölgeye ulaşan helikoptere askerler tarafından alınarak Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.



#Malatya
#Bebek
#Hastane
