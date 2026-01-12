Pütürge’de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Malatya'da il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Gündeğer Mahallesi Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.
Pütürge ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Gündeğer Mahallesi’nde ise kar 50 santimetreyi buldu. Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yağışların sürdüğünü söyledi.