Pütürge’de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

Bir süredir soğuk hava dalgasının etkisinde olan Malatya’da şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, kırsal bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Pütürge ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Gündeğer Mahallesi’nde ise kar 50 santimetreyi buldu. Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yağışların sürdüğünü söyledi.