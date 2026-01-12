Yeni Şafak
Pütürge’de kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı

18:5712/01/2026, Pazartesi
IHA
Malatya'nın Pütürge ilçesi

Malatya'da il genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle, kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Gündeğer Mahallesi Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Malatya’da soğuk hava dalgası etkisini sürdürüyor. Şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, Pütürge ilçesinde kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.


Bir süredir soğuk hava dalgasının etkisinde olan Malatya’da şehir merkezinde sağanak yağış etkili olurken, kırsal bölgelerde ise kar yağışı etkili oluyor.

Pütürge ilçesinde bazı bölgelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, Gündeğer Mahallesi’nde ise kar 50 santimetreyi buldu. Mahalle Muhtarı Özcan Yıldırım, kapanan yolların açılması için ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve yağışların sürdüğünü söyledi.



