Tekirdağ’da kar yağışı: Yüksek kesimler beyaza büründü

22:4011/01/2026, Pazar
Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yağmur yerini kar yağışına bıraktı, bazı yerleşim alanları beyaz örtüyle kaplandı. Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı.

Süleymanpaşa, Malkara ve Şarköy ilçelerinde öğle saatlerinde sağanak şeklinde başlayan yağış, sıcaklıkların 2 derece seviyelerine kadar gerilemesiyle kara dönüştü. Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla birlikte özellikle yüksek kesimlerde arazi, çatı ve tarım alanlarının bir bölümü karla kaplandı. Ortaya çıkan kış manzaraları vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

