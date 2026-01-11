Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir’de kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti: Yollar kapandı

Eskişehir’de kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti: Yollar kapandı

16:2711/01/2026, الأحد
IHA
Sonraki haber
Eskişehir'de kar ve soğuk hava etkili oluyor
Eskişehir'de kar ve soğuk hava etkili oluyor

Eskişehir’in yüksek rakımlı ilçelerinden biri olan Mihalıççık, dondurucu soğuklarla birlikte gelen yoğun kar yağışı sonrası 25 santimetre kalınlığında beyaz örtü ile kaplandı.

Mihalıççık ilçesi merkezi ve kırsal bağlı bazı kırsal mahalleleri, yoğun yağışın ardından tamamen beyaza büründü. Kırsal Lütfüye mahallesinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının yer yer 25 santimetrenin üzerine çıktığı belirlendi. Evlerin çatılarının ve sokakların tamamen karla kaplandığı bölgede, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının bölgede hâlâ devam ettiği bildirildi. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar ise dışarıya çıkarak kar topu savaşı yaptı. Yoğun yağış nedeniyle ilçeye bağlı birçok mahalle yolu ve ana güzergâhlarda ulaşım aksadı. Kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalıştığı öğrenildi.



#Eskişehir
#kar kalınlığı
#Mihalıççık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da okullar tatil mi? 12 Ocak Pazartesi Ankara'da Valiliğinden tatil açıklaması var mı?