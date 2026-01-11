Eskişehir’de kar kalınlığı 25 santimetreyi geçti: Yollar kapandı

Mihalıççık ilçesi merkezi ve kırsal bağlı bazı kırsal mahalleleri, yoğun yağışın ardından tamamen beyaza büründü. Kırsal Lütfüye mahallesinde yapılan ölçümlerde kar kalınlığının yer yer 25 santimetrenin üzerine çıktığı belirlendi. Evlerin çatılarının ve sokakların tamamen karla kaplandığı bölgede, sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışının bölgede hâlâ devam ettiği bildirildi. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar ise dışarıya çıkarak kar topu savaşı yaptı. Yoğun yağış nedeniyle ilçeye bağlı birçok mahalle yolu ve ana güzergâhlarda ulaşım aksadı. Kar nedeniyle kapanan yolların açılması için ekiplerin çalıştığı öğrenildi.