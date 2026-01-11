Yurt genelinde bazı illerde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Yurt genelinde devam eden ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Gümüşhane, Sakarya, Sivas, Malatya, Ankara'nın kırsal kesimleri ve Adıyaman’ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Tunceli’de ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildi. Valilikler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.