Yurt genelinde bazı illerde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

Yurt genelinde bazı illerde eğitime kar engeli: Okullar tatil edildi

18:35 11/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
IHA
İstanbul, Kocaeli, Gümüşhane, Sakarya, Sivas, Malatya, Ankara'nın kırsal kesimleri ve Adıyaman'ın üç ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Tunceli'de ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi. Valilikler tarafından yapılan açıklamalarda vatandaşların sorun yaşamaması amacıyla tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Yurt genelinde devam eden ve beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Gümüşhane, Sakarya, Sivas, Malatya, Ankara'nın kırsal kesimleri ve Adıyaman’ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Tunceli’de ise kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim-öğretime iki gün süreyle ara verildi. Valilikler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tüm önlemlerin alındığını bildirdi.


