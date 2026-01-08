Yeni Şafak
Tunceli'de eğitime 'kar' engeli

19:358/01/2026, Perşembe
DHA
Tunceli Valiliği
Tunceli Valiliği

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehir genelinde etkili olan ve artması beklenen kar yağışı nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 9 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği aktarıldı.

Tunceli Valiliği, artması beklenen kar yağışı nedeniyle şehir genelinde yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, şehir genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime 9 Ocak Cuma günü ara verildiği belirtilerek,
"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 09 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 (bir) gün süreyle idari izinli sayılacaktır"
denildi.



#Eğitim
#Ara
#Kar
YASAL UYARI

