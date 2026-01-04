Kar yağışı kuraklığa umut oldu

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, uzun süredir kuraklık baskısı altında olan topraklar için hem barajları hem de yer altı sularını besleyerek önümüzdeki dönem için umut verici bir tablo oluşturuyor.

TOPRAĞI BESLEYECEK

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Kar yağışı barajlar ve yeraltı suları açısından ‘yavaş erime’ nedeniyle daha uzun süreli besleme sağlıyor. Kar yağdığı zaman bu yavaş yavaş eridiği için bir haftaya kadar suyu besler. Bu açıdan çok iyi bir tablo. Yeni gelen yağışlarla beraber barajlarımız yavaş yavaş dolmaya başlayacak” dedi.

KAR ÖRTÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de kar örtüsünün doğal bir koruyucu işlev gördüğüne dikkat çekti. Tek, “Özellikle buğday ve arpa gibi ekimlerin üzeri karla kaplı. Kar, bu ürünler için bir örtü vazifesi görüyor. Bu nedenle şu an için don olsa bile ekinler açısından bir sıkıntı beklemiyoruz” ifadelerini kullandı. Meyve ağaçları açısından da tabloyu değerlendiren Tek, “Meyve ağaçları şu anda uyanmadı. Çiçeklenme başlamadığı için çok fazla endişeye gerek yok” diye konuştu.

DONA KARŞI NÖBET

Çukurova’da ise üreticiler, olası don riskine karşı tedbirli bir bekleyiş içinde. Ziraat Odaları Birliği Yüreğir Başkanı ve çiftçi Mehmet Akın Doğan, üreticilerin gece boyunca bahçelerde nöbet tuttuğunu belirterek şunları söyledi: “Don pervaneleri başta olmak üzere saman yakma gibi yöntemlerle ürünleri korumaya çalışıyoruz. Bu çabalar, ürünün zarar görmesini önlemek için büyük önem taşıyor.”







