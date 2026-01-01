Türkiye’nin en soğuk ili Bolu oldu

Yeni Şafak
19:251/01/2026, Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aktardığı verilere göre Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerleri sıralamasında eksi 21,3 derece ile Bolu ilk sırada yer aldı. Listenin devamındaki iki yer ise Bolu'da yer alan Abant Gölü Milli Parkı ve Gerede ilçesine bağlı Samat köyü oldu.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gece en düşük hava sıcaklığı Bolu’da ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre Türkiye’nin en soğuk ilk 3 noktası Bolu’nun ilçeleri olurken, Abant Gölü Milli Parkı’nda termometreler eksi 21,3 dereceyi gösterdi.


Kış turizminin gözde merkezlerinden olan ve
"Tabiatın Kalbi"
olarak nitelendirilen Bolu, gece saatlerinde Türkiye’nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti. Kar yağışının ardından havanın açmasıyla birlikte şehir genelinde ayaz etkili oldu. Gece boyu sıcaklıkların sıfırın altında seyrettiği şehirde yaşam olumsuz etkilendi. Araçların camları buz tuttu, çatılarda uzun buz sarkıtları oluştu, göl ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı.


İlk 3 sırada Bolu var


Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre, gece saatlerinde Türkiye’nin en soğuk yerleşim yerleri sıralamasında zirve Bolu’nun oldu. Listenin ilk 3 sırasında Bolu’nun ilçeleri yer aldı. Ölçümlere göre Türkiye’nin en soğuk noktası, eksi 21,3 derece ile Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı oldu. Abant’ı, eksi 19,4 derece ile Gerede ilçesine bağlı Samat köyü takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise eksi 18,3 derece ile Bolu’nun Dörtdivan ilçesi yer aldı. Dondurucu soğukların sabah saatlerine kadar etkisini sürdürdüğü şehirde, vatandaşlar araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.



