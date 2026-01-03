Soğuk alerjisine dikkat!

Özellikle el, ayak ve yüz gibi hassas bölgelerde ciddi sorunlara yol açabilen soğuk hava, bazı kişilerde yaygın şişlik, tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gibi hayati riskler oluşturabiliyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Elif Afacan Yıldırım, soğuk alerjisinin, vücudun soğuğa karşı verdiği anormal bir bağışıklık tepkisi olduğunu belirtti.

Yıldırım, “Soğuk hava, soğuk su ya da soğuk nesnelerle temas sonrasında ciltte kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı ve yanma hissi görülebiliyor. Bazı hastalarımızda dudaklar, eller, ayaklar ve yüzde belirgin şişlikler ortaya çıkabiliyor” dedi. Belirtilerin genellikle birkaç dakika içinde başladığını ifade eden Yıldırım, "Soğuk alerjisinin şiddeti kişiden kişiye değişebiliyor. Hafif vakalarda yalnızca cilt bulguları görülürken, ağır durumlarda tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, çarpıntı ve nefes darlığı gibi sistemik belirtiler ortaya çıkıyor" diye konuştu. Belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, “Çok ağır vakalarda dudaklar, göz kapakları ve boğaz bölgesinde şişlik gelişebilir, bu durumlarda acil müdahale gerekebilir” ifadelerini kullandı. Uzmanlar, güneş koruyucu kullanılmasının önemine dikkati çekti.