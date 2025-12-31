Uzmanından uyarı: Bu pişirme yöntemleri kanser riski oluşturuyor

'Bir kereden bir şey olmaz' demeyin

Kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Doç. Dr. Kutlu, şu uyarıyla sözlerini tamamladı:

“Kanser vakalarının yaklaşık yüzde 40’ı önlenebilir faktörlerle ilişkilidir. Beslenme bunların başında gelir. Bugün tabağınıza koyduğunuz her şey, gelecekteki sağlığınız için bir yatırımdır. Bir kereden bir şey olmaz demeyin; kanser küçük ama sürekli yanlışlarla başlar.”



