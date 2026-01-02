Yeni Şafak
Bolu Dağı’nda kar etkisini kaybetti ulaşım rahatladı

12:212/01/2026, Cuma
DHA
Bolu Dağı'nda 6 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin kar temizleme ve tuzlama çalışması ile ulaşım rahatladı.

Bolu Dağı'nda 6 gün boyunca kar yağışı etkili oldu. Yeşil alanlarda kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu. Kar, dün akşam saatlerinde etkisini kaybetti.


Karayolları ekipleri, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde kar küreme çalışmalarını tamamladı.


Yollardaki beyaz örtü kaldırıldı. Buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması da yapıldı. Kar yağışının durması ve ekiplerin çalışmasının ardından Bolu Dağı'nda ulaşım rahatladı.



#Bolu
#kar yağışı
#kar
