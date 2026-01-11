Yeni Şafak
Valilik duyurdu: Kahramanmaraş’ta okullara kar tatili

15:4511/01/2026, Pazar
DHA
Yapılan açıklamada; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava koşulları beklendiği belirtilirken okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu.
Kahramanmaraş’ta etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kahramanmaraş Valiliği’nden yapılan açıklamada, Meteoroloji 6’ncı Bölge Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre; 11 Ocak Pazar ve 12 Ocak Pazartesi günleri il genelinde olumsuz hava koşulları beklendiği belirtildi.


Bu kapsamda Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde yağmur, yer yer karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı, Kuzey Çevre Yolu, Tekir, Yedikuyular, Ahır Dağı ve çevresi gibi rakımı 800 metre ve üzerindeki kesimlerde karla karışık yağmur ile yer yer yoğun kar yağışının beklendiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“İlimizin diğer tüm ilçelerinde ise pazar ve pazartesi günleri boyunca yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. Beklenen bu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı ve tipi gibi risklerin oluşabileceği değerlendirilmektedir. Bu kapsamda, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde görev yapan personelin durumu, hizmetin gereği doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecektir. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve tipi risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.”



