Otomobilin tırın dorsesine çarptığı feci kazada üç yaralı

Otomobilin tırın dorsesine çarptığı feci kazada üç yaralı

7/01/2026, Çarşamba
AA
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta otomobilin tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucu üç kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

M.E.E. yönetimindeki 23 DT 432 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi'nde park halindeki 46 ANB 839 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile beraberindeki H.H.K. ve S.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.



