Uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı

09:2626/12/2025, Cuma
IHA
Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.
Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin yaptığı 2 operasyonda uyuşturucu madde, tarihi eser ve silah ele geçirilirken, yakalanan 3 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından iki farklı operasyon gerçekleştirildi. İlk operasyonda narkotik ekipleri 2 şahıs tespit edip yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 49,28 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.


İkinci operasyonu ise Elbistan ilçesinde KOM ekipleri yaptı. Tarihi eser kaçaklığıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı, 66 adet sikke, 100 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 1 adet tabanca, 1 adet boş şarjör ve 1 adet dolu fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında ’Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’ ile ’Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’ kapsamında adli işlem başlatıldı.



