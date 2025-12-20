Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 13 bin 720 sentetik ecza ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı. Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı, üzerlerinde ve araçlarında 13 bin 720 adet sentetik ecza hap ile 1 adet av tüfeği ve 10 adet dolu kartuş ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gerçekleştirilen operasyonda ise 43 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Her iki operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.