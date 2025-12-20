Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu: 13 bin 720 sentetik ecza ele geçirildi

14:5520/12/2025, Cumartesi
IHA
Kahramanmaraş'ta KOM ekipleri 13 bin 720 adet sentetik ecza ele geçirdi.Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şubesi ekipleri kaçakçılık ve uyuşturucu ile ilgili çalışma yaptı. Türkoğlu ilçesinde yapılan çalışmalarda, 3 şüpheli yakalandı, üzerlerinde ve araçlarında 13 bin 720 adet sentetik ecza hap ile 1 adet av tüfeği ve 10 adet dolu kartuş ele geçirildi. Kaçakçılıkla ilgili gerçekleştirilen operasyonda ise 43 adet elektronik sigara cihazı bulundu. Her iki operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 3 şüpheli hakkında ise adli işlemin sürdüğü bildirildi.




