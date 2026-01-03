İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağır Tömek mevkiindeki bir bağ evinde meydana geldi. Evde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Fatma D. (45) ve Nurhayat B.T. (13) yoğun kar nedeniyle hastaneye gidemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle araçla bölgeye ulaşamadı. Yaya olarak bağ evine ulaşan itfaiye ekipleri, sağlık durumu kötüleşen iki kişiyi yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.