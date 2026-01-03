Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

İtfaiyeden hayat kurtaran müdahale

00:233/01/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Kapanan yol nedeniyle mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı
Kapanan yol nedeniyle mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Kahramanmaraş'ta yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan iki vatandaş yoğun kar nedeniyle hastaneye gidemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, kar nedeniyle kapanan bölgeye araçla ulaşamayınca iki vatandaşı sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Kahramanmaraş’ta bağ evinde rahatsızlanıp yoğun kar nedeniyle mahsur kalan iki kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesine bağlı Ahır Dağır Tömek mevkiindeki bir bağ evinde meydana geldi. Evde yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan Fatma D. (45) ve Nurhayat B.T. (13) yoğun kar nedeniyle hastaneye gidemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Harekete geçen ekipler, kar nedeniyle araçla bölgeye ulaşamadı. Yaya olarak bağ evine ulaşan itfaiye ekipleri, sağlık durumu kötüleşen iki kişiyi yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak ambulansa ulaştırdı.


Vatandaşlar, hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.



#İtfaiye
#Müdahale
#Kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...