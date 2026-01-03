Yolda mahsur kalanların imdadına Kaymakam yetişti

Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis’in en çok kar alan ilçelerinin başında gelen Tatvan ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına açılan birçok yolun yeniden kapanmasına neden olurken, ekiplerin karla mücadelesi ise sürüyor.