Yolda mahsur kalanların imdadına Kaymakam yetişti

Yolda mahsur kalanların imdadına Kaymakam yetişti

Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer
Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer

Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda kalan vatandaşların imdadına Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer yetişti. Kaymakam Demirer, ekiplerle birlikte müdahalede bulunarak yolda kalan araçların kurtarılmasına yardım etti.

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarında mahsur kalanların imdadına Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer yetişti.


Bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Bitlis’in en çok kar alan ilçelerinin başında gelen Tatvan ilçesinde birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışıyla birlikte etkili olan tipi ve fırtına açılan birçok yolun yeniden kapanmasına neden olurken, ekiplerin karla mücadelesi ise sürüyor.


Tatvan Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer de, İlçe Özel İdare Müdürü İzzettin Nurduhan ile birlikte yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açılması amacıyla yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.


Saha çalışmaları sırasında kar nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarla karşılaşan Kaymakam Demirer, ekiplerle birlikte bizzat müdahalede bulunarak vatandaşların güvenli şekilde yollarına devam etmelerini sağladı. Yolda kalan araçları iterek ve halat bağlayarak mahsur kaldıkları yerden kurtarmaya yardımcı olmaya çalışan Kaymakam Demirer, tüm araçların güvenli şekilde gidecekleri noktalara ulaşmasını sağladı.


İlçeye bağlı tüm köylerde çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Kaymakam Demirer, kış şartlarıyla mücadelede tüm ekiplerin sahada olduğunu vurguladı.



