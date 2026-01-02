Yolu kapalı köyde rahatsızlanan anne ve bebeği ambulans helikopterle kurtarıldı

Bitlis'te rahatsızlanan anne ve yeni doğan bebeği, kar nedeniyle kapanan yol nedeniyle Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki hava operasyonuyla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, "Tüm olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yürütülen bu başarılı kurtarma operasyonunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Bitlis’te yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Akçalı köyü Tabanözü Mezrası’nda rahatsızlanan anne ve yeni doğan bebeği, helikopter ambulansla hastaneye yetiştirildi.
Kar nedeniyle yolu kapanan Akçalı köyü Tabanözü Mezrası’nda rahatsızlanan anne ve bebeğinin sağlık durumunda risk oluşması üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans devreye alındı. Bitlis Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen başarılı bir hava operasyonuyla anne ve bebeği, güvenli bir şekilde alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Ergene, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde uzman hekimler tarafından tedavi ve takiplerinin sürdürüldüğünü ifade etti.