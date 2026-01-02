Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bitlis
Yolu kapalı köyde rahatsızlanan anne ve bebeği ambulans helikopterle kurtarıldı

Yolu kapalı köyde rahatsızlanan anne ve bebeği ambulans helikopterle kurtarıldı

21:272/01/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü

Bitlis'te rahatsızlanan anne ve yeni doğan bebeği, kar nedeniyle kapanan yol nedeniyle Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesindeki hava operasyonuyla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, "Tüm olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yürütülen bu başarılı kurtarma operasyonunu gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bitlis’te yoğun kar nedeniyle yolu kapanan Akçalı köyü Tabanözü Mezrası’nda rahatsızlanan anne ve yeni doğan bebeği, helikopter ambulansla hastaneye yetiştirildi.


Kar nedeniyle yolu kapanan Akçalı köyü Tabanözü Mezrası’nda rahatsızlanan anne ve bebeğinin sağlık durumunda risk oluşması üzerine Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulans devreye alındı. Bitlis Valiliği ile İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen başarılı bir hava operasyonuyla anne ve bebeği, güvenli bir şekilde alınarak Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ergene, yaptığı açıklamada
"Tüm olumsuz hava ve yol şartlarına rağmen, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla yürütülen bu başarılı kurtarma operasyonunda; başta Sayın Valimiz Ahmet Karakaya olmak üzere İl Özel İdaresi ekiplerine, AFAD’a, paydaş kurumlarımıza, büyük bir özveriyle görev yapan sağlık personelimize, hava ekibimize ve koordinasyonda emeği geçen tüm personele teşekkür ediyor, fedakar çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz"
dedi.

Ergene, anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğunu, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi’nde uzman hekimler tarafından tedavi ve takiplerinin sürdürüldüğünü ifade etti.



#Ambulans
#Anne
#Köy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM TARİHİ BELLİ Mİ, bu akşam var mı yok mu? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? 2 Ocak TRT 1 yayın akışı...