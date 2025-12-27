Yeni Şafak
Manisa'da dağda mahsur kalan üç avcı ekipler tarafından kurtarıldı

Manisa'da dağda mahsur kalan üç avcı ekipler tarafından kurtarıldı

20:4127/12/2025, Cumartesi
AA
Avcıların, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı öğrenildi.
Avcıların, kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı öğrenildi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde dağlık alanda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 avcı, belediye arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından güvenli bölgeye alınan avcılar, kar yağışı altında sakinliklerini koruyarak araçta beklediklerini belirtti.

Manisa'nın Demirci ilçesinde dağlık alanda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan 3 avcı kurtarıldı.

Avlanmak üzere ilçeye gelen Murat Yılmaz, İsmail Gelin ve Çağlar Gökkaya, 1530 rakımlı Hışırca Kaya mevkisinde kar yağışı altında yolda kaldı.

Demirci Belediyesinden yardım talebinde bulunan avcılar, belediye arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu kurtarılarak güvenli bölgeye alındı.

Alaşehir ilçesinden geldiklerini belirten Murat Yılmaz, ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede kar yağışı altında mahsur kaldıklarını, sakinliklerini koruyarak araçta beklediklerini ifade etti.

Yılmaz, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara ile arama kurtarma ekiplerine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.


