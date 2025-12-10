Kar yolları kapattı: Mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araçta bulunan 13 kişi mahsur kaldı. Başlatılan çalışmalar sonucunda vatandaşlar kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.
Muş’ta etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Muş’un Hasköy ilçesi ile Bitlis’in Mutki ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araçta bulunan 13 kişi mahsur kaldı. Kaymakam Çeşmesi mevkiinde mahsur kalanları kurtarmak için Karayolları 113’üncü Şube Şefliği ekipleri, iş makineleriyle bölgeye sevk edildi. Ekiplerin yolda biriken karı temizlemesiyle mahsur kalan 5 araç ve içerisindeki 13 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.