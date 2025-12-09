Yeni Şafak
Muş'ta yoğun kar Hasköy-Mutki yolunu ulaşıma kapattı: Sürücülere 'yola çıkmayın' uyarısı

21:409/12/2025, Salı
IHA
Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki Yolu’nun 0-11. kilometreleri arası ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.



