Muş'ta yoğun kar Hasköy-Mutki yolunu ulaşıma kapattı: Sürücülere 'yola çıkmayın' uyarısı

Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Muş’ta akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hasköy-Mutki Yolu’nun 0-11. kilometreleri arası ulaşıma geçici olarak kapatıldı. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlatırken, sürücülere zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve kar lastiği kullanmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Ekipler, yolun yeniden ulaşıma açılması için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.