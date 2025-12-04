8 yıl 9 ay hapis cezalı şüpheli Muş’ta kıskıvrak yakalandı

Muş’ta uyuşturucu ticareti suçundan aranan bir kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi’nin (JASAT) gerçekleştirdiği operasyonunda yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.
Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş kesinleşmiş cezası bulunan G.A.’nın, Muş merkezdeki evine geleceği ve ardından il dışına çıkacağı yönünde istihbaratı alındı. Bunun üzerine bölgede konuşlanan Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şahsın yakalanması için hazırlık yaptı.
Operasyon sırasında araçla eve gelen ve jandarma ekiplerini fark ederek yapılan "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan G.A., yaklaşık 500 metrelik kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheli G.A. hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli tahkikatın başlatıldığı bildirildi.