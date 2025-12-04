8 yıl 9 ay hapis cezalı şüpheli Muş’ta kıskıvrak yakalandı

Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masası tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş kesinleşmiş cezası bulunan G.A.’nın, Muş merkezdeki evine geleceği ve ardından il dışına çıkacağı yönünde istihbaratı alındı. Bunun üzerine bölgede konuşlanan Muş İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şahsın yakalanması için hazırlık yaptı.