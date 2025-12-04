Haklarında 12 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkındaki 12 yıl hapis cezası nedeniyle 6 yıldır aranan hükümlü Ebuzar B.’nin Bağcılar’da bir evde saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonda hükümlü Ebuzar B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüpheli hakkında 'Hükümlü veya tutuklunun firarı', 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühür bozma', 'Hırsızlık' suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, hükümlünün 16 dosyadan araması olduğu belirlendi.

Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı başka bir çalışmada ise İstanbul ve Mersin’de meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan Akgün A.’nın Büyükçekmece'de saklandığı belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada önce firari hükümlü Akgün A.’nın saklandığı ev tespit edildi. Yapılan operasyonla Akgün A. gözaltına alındı. Firari hükümlüler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından önce adliyeye çıkarıldı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.