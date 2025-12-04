Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Haklarında 12 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Haklarında 12 yıl hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

15:124/12/2025, четверг
DHA
Sonraki haber
Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı başka bir çalışmada ise İstanbul ve Mersin’de meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan Akgün A.’nın Büyükçekmece'de saklandığı belirlendi.
Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı başka bir çalışmada ise İstanbul ve Mersin’de meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan Akgün A.’nın Büyükçekmece'de saklandığı belirlendi.

İstanbul’da haklarında 12’şer yıl hapis cezası bulunan 1'i kadın 2 hükümlü polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkındaki 12 yıl hapis cezası nedeniyle 6 yıldır aranan hükümlü Ebuzar B.’nin Bağcılar’da bir evde saklandığı belirlendi. Yapılan operasyonda hükümlü Ebuzar B. gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüpheli hakkında 'Hükümlü veya tutuklunun firarı', 'Dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Mühür bozma', 'Hırsızlık' suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, hükümlünün 16 dosyadan araması olduğu belirlendi.


CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİLER


Aranan Şahıslar Büro Amirliğinin yaptığı başka bir çalışmada ise İstanbul ve Mersin’de meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 12 yıldır aranan Akgün A.’nın Büyükçekmece'de saklandığı belirlendi. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada önce firari hükümlü Akgün A.’nın saklandığı ev tespit edildi. Yapılan operasyonla Akgün A. gözaltına alındı. Firari hükümlüler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından önce adliyeye çıkarıldı. Hükümlüler cezaevine teslim edildi.



#İstanbul
#firari hükümlü
#Asayiş Şube Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ'den çıkan evi kiralamak yasak mı?