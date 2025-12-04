Yine park halindeki otomobilde yangın çıktı: Önce diğer araca sonra mahallenin internet hattına sıçradı

Yangın, saat 23.30 sıralarında Merkez Mahallesi Bestekar Hafız Hüsnü Efendi Sokak’ta park halindeki otomobilde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki otomobilde alevler yükseldi. Kısa sürede büyüyen alevler, sokakta park halinde bulunan başka bir otomobile sirayet etti. Yangın sırasında art arda patlamalar meydana geldi.



