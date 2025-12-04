Yeni Şafak
Beylikdüzü’nde bir haftada 4 yeri kundaklayan kadın yakalandı

13:534/12/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 42 yaşındaki kadın, bir hafta içerisinde 4 farklı yeri kundakladı. Kundaklama olayı üzerine harekete geçen polis, yaptıkları çalışmalar sonrasında kadını yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlk yangın 23 Kasım 2025 günü saat 03.46’da Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan bir otoparkta park halindeki araçta çıktı.


6 gün sonra aynı cadde üzerinde saat 02.55 sıralarında yine bir park halindeki araçta yangın çıktı. 2 gün sonra aynı cadde üzerinde bulunan bir bekçi kulübesinde 03.06 sıralarında yangın çıktı. Aynı gece yaklaşık 2,5 saat sonra aynı cadde üzerinde bulunan bir büfede yangın çıktı. Yangın olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


POLİS ŞÜPHELENİP KAMERA KAYITLARINI İNCELEDİ

Kısa süre içerisinde aynı bölgede yaşanan yangınlar sonrası polis ekipleri kundaklama şüphesi ile detaylı inceleme başlattı. Polis, bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Yapılan detaylı incelemelerde kundaklama olayını gerçekleştiren şahsın 42 yaşındaki A.Ö., isimli kadın olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli kadının psikolojik sorunları olduğu ve bu nedenle kundaklama eylemlerini gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheli A.Ö., emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#yangın
#beylikdüzü
#kundaklama
