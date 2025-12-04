Şişli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü 2 aracı adeta biçti: Biri ağır 2 kişi yaralandı

Öte yandan, kaza sonrası polis ekipleri trafiği iki şerit olmak üzere araç geçişine kapattı. Çekicinin araçları kaldırmasının ardından, trafik kontrollü bir şekilde tek şerit olmak üzere açılırken, akabinde çift şerit olarak açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.







