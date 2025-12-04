Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Ankara'da 35 kilo esrar ele geçirildi

Ankara'da 35 kilo esrar ele geçirildi

14:514/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Konuyla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem süreci devam ediyor.
Konuyla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem süreci devam ediyor.

Ankara Valiliği, Çankaya ilçesinde yapılan operasyonda; 35 kilo 51 gram esrar ele geçirildiğini ve 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkogüç operasyonları kapsamında, yürütülen çalışmalar neticesinde 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Çankaya ilçesinde yapılan operasyonda; 35 kilo 51 gram esrar, 2 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 249 bin 300 TL para ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 'Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçu kapsamında yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem süreci devam etmektedir" denildi.


SON 2 HAFTADA ELE GEÇİRİLENLER

Açıklamada ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 2 haftada kent genelinde operasyonlar yapıldığı ifade edilerek, "Operasyonlarda; 564 bin 397 sentetik ecza, 48 kilo 302 gram esrar, 10 kilo 102 gram kokain, 1 kilo 572 gram A.M. maddesi, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 53 tabanca fişeği, 10 balistik yelek, 12 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 320 bin 930 TL para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçu kapsamında; toplam 30 şahıs yakalanmış, 16 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 9 şahıs hakkında ise adli işlem süreci devam etmektedir. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

#ankara
#esrar
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin sosyal konut kiraya verilebilecek mi? TOKİ'den çıkan evi kiralamak yasak mı?