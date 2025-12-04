Ankara'da 35 kilo esrar ele geçirildi

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Narkogüç operasyonları kapsamında, yürütülen çalışmalar neticesinde 3 Aralık 2025 Çarşamba günü Çankaya ilçesinde yapılan operasyonda; 35 kilo 51 gram esrar, 2 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 249 bin 300 TL para ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak 'Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçu kapsamında yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem süreci devam etmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son 2 haftada kent genelinde operasyonlar yapıldığı ifade edilerek, "Operasyonlarda; 564 bin 397 sentetik ecza, 48 kilo 302 gram esrar, 10 kilo 102 gram kokain, 1 kilo 572 gram A.M. maddesi, 4 tabanca, 1 av tüfeği, 53 tabanca fişeği, 10 balistik yelek, 12 hassas terazi, iklimlendirme malzemeleri, 320 bin 930 TL para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak 'Uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçu kapsamında; toplam 30 şahıs yakalanmış, 16 şahıs tutuklanmış, 5 şahıs hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. 9 şahıs hakkında ise adli işlem süreci devam etmektedir. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.