Muş’ta dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

23:554/12/2025, Perşembe
Hükümlü Muş E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi
Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi. E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Muş’ta Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakalayarak cezaevine teslim etti.


Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Üniversite Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Konya Ağır Ceza İlamat Masasının kararıyla
"Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık"
suçundan hakkında 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K.’nin şehir merkezinde olduğu belirlendi. Ekipler, şahsın Muş Merkez’de bulunduğu adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yapılan çalışma sonucu E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından işlemleri tamamlanan şahıs, adli mercilere sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. Jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.


#Dolandırıcılık
#Jandarma
#Hükümlü
