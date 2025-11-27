‘AR-GE ÇALIŞMALARI DA YAPILACAK’





SMA gibi nadir ve yüksek maliyetli hastalıkların tedavisinde kritik öneme sahip nusinersen etkin maddesinin sentezi ve ilacının üretimi Türkiye’de yapılacak. TÜSEB-Polifarma işbirliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri yürütülecek. Yerli SMA ilacı ve hammaddesi ile ilgili klinik çalışmalara başlandığını belirten TÜSEB Başkanı Ümit Kervan, “Klinik çalışmalara başlamak demek zaten hastalarımızın bu tedaviye ulaşması demek. Diğer önemli konulardan biri de bu denli kıymetli bir molekülün ülkemizde tamamen yerli bir firma tarafından geliştirilmiş olmasıdır” dedi.