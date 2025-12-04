ASKİ 4 Aralık 2025 Perşembe günü Ankara’da uygulanacak su kesintisi programı merak kazandı. ASKİ resmi sitesinden dün için yapılan açıklamaya göre, Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı sağlanmadı. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek. Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Mamak, Etimesgut, Pursaklar ve Kızılcahamam Elmadağ, Beypazarı sular ne zaman gelecek? ASKİ 4 Aralık 2025 su kesintisi programı

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan duyuruda 4 Aralık tarihinde Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahallleler merak kazandı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 4 Aralık 2025 su kesinti programı:















4 ARALIK ASKİ KESİNTİ PROGRAMI

ASKİ tarafından 4 Aralık tarihinde yağpılan güncel açıklama şöyle:

Şu Anda Sistemlerimizde Kayıtlı Herhangibir Kesinti veya Çalışma Bulunmamaktadır. Sorunlarınız için Alo 153 numaramızı arayabilirsiniz..

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ Çankaya ilçesinde bugün için kesinti programı bulunmamaktadır.

POLATLI SU KESİNTİSİ Polatlı ilçesinde bugün için kesinti programı bulunmamaktadır.

AKYURT SU KESİNTİSİ Ankara'nın Akyurt ilçesinde bugün için kesinti programı bulunmamaktadır.