Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

23:492/12/2025, Salı

23:492/12/2025, Salı
IHA
Vatandaş kurtarıldıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.
Vatandaş kurtarıldıktan sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir vatandaş ormanlık alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi. Sarp arazide süren arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, itfaiye ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla vatandaş mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı.

Bursa’nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Selami Uludağ (58) isimli vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi. İhbarın ardından, kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Sarp arazide süren arama kurtarma faaliyetleri, itfaiye ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla hız kazandı. Çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaş bulunduğu noktadan dikkatli şekilde çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.


