Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

Bursa’nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan bir kişi, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarda, Selami Uludağ (58) isimli vatandaşın ormanlık bölgede mahsur kaldığı ve yardım beklediği bildirildi. İhbarın ardından, kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. Sarp arazide süren arama kurtarma faaliyetleri, itfaiye ve UMKE ekiplerinin de katılımıyla hız kazandı. Çalışmalar neticesinde mahsur kalan vatandaş bulunduğu noktadan dikkatli şekilde çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.