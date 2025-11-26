Yeni Şafak
Kayalıklarda mahsur kalan keçiler kurtarıldı

15:5926/11/2025, Çarşamba
IHA
Ekipler, kayalıklarda sıkışan keçilere halat yardımıyla ulaştı.
Kahramanmaraş’ta kayalıklarda mahsur kalan 5 keçi kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Merkez Onikişubat ilçesi Karadere Mahallesi’nde kayalık alanda mahsur kalan 5 keçi için ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kayalıklarda sıkışan keçilere halat yardımıyla ulaştı. Yapılan çalışma sonucu 5 keçi güvenli bir şekilde bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.

