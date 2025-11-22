Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa'da ormanda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Bursa'da ormanda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

22:3222/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Kurtarma çalışmasının ardından, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
Kurtarma çalışmasının ardından, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Saitabat Şelalesi yakınlarında yürüyüş yaparken ormanda mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli alana indirildi. Sağlık durumları iyi olan vatandaşlar, dik bölgede yönlerini kaybettikten sonra ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden alındı.

Bursa’nın Kestel ilçesinde Saitabat Şelalesi mevkiinde yürüyüş yapan iki kişi, dönüş yolunu kaybederek dik bölgedeki ormanlık alanda mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından ulaşılan vatandaşlar, güvenli alana indirildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kestel ilçesi Saitabat Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda yürüyüşe çıkan G.Ö. (29) ve D.Y. (24), dönüş yolunu bulamayınca dik bir bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kaybolan kişilerle yapılan görüşmede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan AFAD ekipleri, iki kişiyi bulundukları yerden alarak güvenli alana ulaştırdı.

Kurtarma çalışmasının ardından, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.


#Bursa
#Kestel
#kurtarma
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emeklilikte 2008 sonrası işe girenlerde sistem yenileniyor! 9000 yerine 7200 günle emeklilik: Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaş...