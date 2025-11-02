Erzincan'da sahipli köpeklere arama kurtarma eğitimi veriliyor

Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ile uluslararası arama kurtarma kuruluşu I.S.A.R Germany tarafından gönüllü köpek sahiplerine yaklaşık 2 yıl sürecek arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı. I.S.A.R Germany Erzincan sorumlusu Deniz Güner, "Maalesef Erzincan'ın depremle ilgili acı tecrübeleri olmuş. Bizler de inşallah olmaz ama olası bir felakette, depremle ilgili Erzincan'ın enkaz kurtarma çalışmasıyla ilgili daha da hazır hale gelmesini amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Erzincan'da başlatılan proje kapsamında ilk olarak sahipli 7 köpeğe arama kurtarma eğitimi verilmeye başlandı.
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti ile uluslararası arama kurtarma kuruluşu I.S.A.R Germany tarafından başlatılan proje kapsamında, şehirde arama kurtarma köpeklerinin yetiştirilmesi için eğitim programı hayata geçirildi.
Proje çerçevesinde, gönüllü köpek sahiplerine önce teorik eğitim verilirken, ilk saha eğitimleri AFAD eğitim alanında gerçekleştirildi.
Köpekler burada yaklaşık 2 yıl sürecek eğitim öncesinde ön değerlendirmeye alınarak enkaz alanında gezdirildi.
I.S.A.R Germany Erzincan sorumlusu Deniz Güner, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.
"Çok ciddi bir adım atmış olacağız"
Vali Hamza Aydoğdu ile toplantı yaptıklarını ve köpeklere arama kurtarma eğitimi vermeye karar verdiklerini belirten Güner, şöyle konuştu:
Erzincan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Zeki Demirbaş ise son dönemlerde Türkiye'de depremlerin yaşandığını, Erzincan'ın da depremle anılan bir kent olduğunu anlattı.
Köpek sahiplerinden Savaş Şahin de köpeğinin insanlara daha faydalı olacağını dile getirdi.