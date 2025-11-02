Erzincan'da sahipli köpeklere arama kurtarma eğitimi veriliyor

"Köpek sahipleri ve köpeklerle beraber bir değerlendirme yapıp sonrasında hızlı bir şekilde bu eğitime başlayacağız. Yapılan çağrı üzerine 7 köpek sahibi müracaat etti. Amacımız, Erzincan'ı, köpekle beraber enkazda kurtarma çalışmalarıyla ilgili Türkiye'de bir numara yapmak. Maalesef Erzincan'ın depremle ilgili acı tecrübeleri olmuş. Bizler de inşallah olmaz ama olası bir felakette, depremle ilgili Erzincan'ın enkaz kurtarma çalışmasıyla ilgili daha da hazır hale gelmesini amaçlıyoruz."