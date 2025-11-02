Zeminde hassas inceleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Bilir ailesinden 4 kişinin hayatını kaybettiği bina çökme olayının ardından bölgede endişe arttı. 4 mahallede 16 bina, 27 iş yeri ve 72 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. 6 üniversiteden akademisyenler ve TÜBİTAK’tan uzman ekipler tarafından zeminde hassas ölçüm ve inceleme çalışmaları başlatıldı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çöken binanın ardından çevredeki mahallelerde de endişe arttı. Mevlâna Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim sabahı çöken 7 katlı Arslan Apartmanı, Bilir ailesinden 4 kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı. Yaşanan facianın ardından bölgede risk tespit çalışmaları hızla devam ediyor. Metro hattı güzergâhında bulunan Mevlâna, Gaziler, Güzeller ve Mustafapaşa mahallelerinde yapılan incelemeler sonucunda toplam 16 bina, 27 iş yeri ve 72 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.
HASSAS CİHAZLARLA ÖLÇÜM YAPILIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, binanın çökme nedenlerinin detaylı şekilde araştırıldığını, zeminden kaynaklı bir sorun olup olmadığının Boğaziçi, Fırat, Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden akademisyenlerle incelendiğini söyledi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise ekip ve cihaz sayısının artırıldığını belirterek, “Olası riskleri ortaya koymak için çalışmalar sürecek. Çok hassas cihazlarla ölçümler yapacaklar” dedi.
5 GÜN SÜRECEK
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, binalarda statik ya da zemin kaynaklı bir problem olup olmadığının araştırıldığını belirtti. 6 üniversite ve TÜBİTAK’tan uzman ekiplerin sahada olduğunu söyleyen Büyükakın, çalışmaların 5 gün süreceğini ifade etti. Çökmenin metro inşaatıyla bağlantısı olup olmadığına dair ise, “'Metro inşaatıyla ilgisi var ya da yok' demek şu anda çok erken bir yaklaşım. İhmal varsa gereği yapılacak” dedi.
BÖLGEYİ 7 SEKTÖRE AYIRDIK
Bölgede yürütülen çalışmalara değinen AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da şunları kaydetti: “Birbirinden farklı 4-5 ayrı jeofizik yöntemi kullanarak burada zemini anlamaya çalışacağız. Bölgeyi birbirinden farklı 6-7 sektöre ayırdık ve her bir sektörde bir üniversitemize görev vererek buralarda bütün imkanlarla, bütün jeofizik jeolojik yöntemleri kullanarak oradaki zemin yapısını anlamaya çalışıyoruz” dedi.
BİNALARIMIZI 7/24 İZLİYORUZ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral da “Şu anda sürekli olacak şekilde binalarımızı yerleştirdiğimiz sensörler vasıtasıyla izlemeye aldık, 7/24 izliyoruz. Ayrıca olayın yaşandığı binanın merkezinden itibaren 300 metre yarı çapındaki tüm binaları inceliyoruz” şeklinde konuştu.
Mahalleli tedirgin
- Yıkılan binanın çevresindeki mahallenin muhtarları duruma ilişkin bilgi verdi. Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Tarık Değirmenci, metro inşaatı çalışmalarının Mevlâna, Mustafapaşa, Gaziler ve Güzeller mahallelerinin kesiştiği noktada yer aldığını belirtti. Kendi mahallesinde üç binanın tahliye edildiğini, bu binalarda yaklaşık 6–7 ailenin yaşadığını söyledi. Dört mahallenin ortak sınırında bulunan bölgede özellikle Gaziler ve Güzeller mahallelerindeki eski yapıların fazla olması nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu ifade etti. Gaziler Mahallesi Muhtarı Metin Topçu, bir binadan kolon sesleri gelmesi üzerine ihbar alındığını, tedbir amacıyla toplam üç binanın boşaltıldığını söyledi. Güzeller Mahallesi Muhtarı Mimin Yılmaz ise iki binanın önlem olarak tahliye edildiğini, çatlak tespit edilmediğini ancak güvenlik amacıyla vatandaşların akrabalarının yanına veya belediye tesislerine yerleştirildiğini belirtti. Arslan Apartmanı’nın bulunduğu Mevlâna Mahallesi Muhtarı Selda Çakırer de olayın yaşandığı gün mahallede 12 binanın tedbiren boşaltıldığını, halk arasında panik havasının sürdüğünü ifade etti.