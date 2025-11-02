Zeminde hassas inceleme

Yıkılan binanın çevresindeki mahallenin muhtarları duruma ilişkin bilgi verdi. Mustafapaşa Mahallesi Muhtarı Tarık Değirmenci, metro inşaatı çalışmalarının Mevlâna, Mustafapaşa, Gaziler ve Güzeller mahallelerinin kesiştiği noktada yer aldığını belirtti. Kendi mahallesinde üç binanın tahliye edildiğini, bu binalarda yaklaşık 6–7 ailenin yaşadığını söyledi. Dört mahallenin ortak sınırında bulunan bölgede özellikle Gaziler ve Güzeller mahallelerindeki eski yapıların fazla olması nedeniyle vatandaşların tedirgin olduğunu ifade etti. Gaziler Mahallesi Muhtarı Metin Topçu, bir binadan kolon sesleri gelmesi üzerine ihbar alındığını, tedbir amacıyla toplam üç binanın boşaltıldığını söyledi. Güzeller Mahallesi Muhtarı Mimin Yılmaz ise iki binanın önlem olarak tahliye edildiğini, çatlak tespit edilmediğini ancak güvenlik amacıyla vatandaşların akrabalarının yanına veya belediye tesislerine yerleştirildiğini belirtti. Arslan Apartmanı’nın bulunduğu Mevlâna Mahallesi Muhtarı Selda Çakırer de olayın yaşandığı gün mahallede 12 binanın tedbiren boşaltıldığını, halk arasında panik havasının sürdüğünü ifade etti.