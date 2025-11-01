Gebzelilerin diken üstünde olduğu riskli bölge havadan görüntülendi

Tedbir amacıyla 300 metre yarıçapındaki tüm binalar incelenirken 16 bina, 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı. 8 üniversiteden ve TÜBİTAK’tan bilim insanları gelerek hem yer altını hem de üstünü kontrol ediyor. Bilirkişi, geo radar ile 135 derece açı içerisine giren tüm binaları tarıyor. Bu cihaz ile binalarda sapma veya hareketlenme varsa tespit edip raporlanıyor.