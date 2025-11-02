Yeni Şafak
Gebze’de yedi katlı binanın çökmesinin ardından zeminin tomografisi santim santim çekiliyor

00:542/11/2025, Pazar
IHA
Gebze’de 7 katlı binanın çökmesinin ardından bölgede zemin araştırmaları gece saatlerinde sürüyor. AFAD ve üniversite ekipleri, yer altını görüntüleyen jeofizik cihazlarla hem çökme nedenini hem de çevredeki binaların güvenliğini belirlemeye çalışıyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı binanın ardından bölgede zemin araştırmaları başlatıldı. AFAD koordinesinde üniversitelerden gelen uzman ekipler, çökme nedenini belirlemek ve çevredeki binaların güvenliğini değerlendirmek için jeofizik ölçüm çalışmaları yürütüyor.


Zeminin tomografisi çekiliyor


Bilimsel yer altı görüntüleme tekniği ile yürütülen çalışmalarda, yere belirli aralıklarla kablolar serildi. Elektriksel Direnç Tomografisi (EDT) sistemiyle zemine elektrik akımı verilerek yer altındaki tabaka farklılıkları, su birikintileri ve zayıf zemin bölgeleri santim santim görüntülenerek bölgenin haritası çıkartılacak.

Yapılan çalışmalarla, binanın çökmesine zemin kaynaklı bir sorun mu yoksa yapısal kusur mu neden olduğu ortaya çıkacak.

Öte yandan, tedbir amaçlı boşaltılan binaların altındaki zemin yapısı da aynı riskleri taşıyıp taşımadığı yönünden inceleniyor.


