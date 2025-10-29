Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Çöken binanın enkazında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü. Enkazda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde merkeze bağlı Akse Sapağı Mahallesi'nde meydana geldi. Metro inşaatı çalışmalarının bulunduğu bölgedeki 6 katlı bina çöktü.
Yaşayanların olduğu belirtildi
Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.
Enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. ️Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır." dedi.
Gebze’de çöken binanın eski hali ortaya çıktı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken 5 katlı binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı.