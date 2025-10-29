Binada yaşayanların olduğu öğrenilirken, ihbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye, AFAD, arama kurtarma ekipleri, çöken binanın enkazında kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin binanın enkazında çalışmaları sürüyor.

Enkaz altında 5 kişinin olduğu tahmin ediliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kurtarma çalışmaları için 80'i AFAD olmak üzere 147 arama kurtarma personeli görevlendirilmiştir. ️Çalışmalarda toplam 2 arama kurtarma köpeği, 8 enkaz altı arama cihazı, 2 dron ve 52 araç yer almaktadır." dedi.