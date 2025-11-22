Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta 9 gündür aranıyordu: Arazide ölü bulundu

Sivas'ta 9 gündür aranıyordu: Arazide ölü bulundu

14:4022/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

Sivas'ta evinden çıktıktan sonra kaybolan ve 9 gündür haber alınamayan Musa Uygun (77), arazide ölü bulundu.

Yenikervansaray köyünde yalnız yaşayan Musa Uygun, 14 Kasım'da köyünden Sivas'a gitmek üzere evinden çıktı. Akşam saatlerinde köy minibüsü ile evine dönen Uygun, iddiaya göre köy yol ayrımında minibüsten indi. Yaklaşık 2 kilometrelik yolu kar yağışı altında yürüyerek gitmeye çalıştığı öğrenilen Musa Uygun'dan bir daha haber alınamadı. Köylülerin ihbarıyla AFAD ve arama-kurtarma ekipleri, arazide arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle arazide kaybolduğu düşünülen Uygun'u arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Armutlu köyü Elmalı mevkisinde, kendi köyüne 3 kilometre uzaklıktaki dere yatağında Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma ekibi tarafından ölü bulundu. Uygun'un cansız bedeni otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Sivas
#kayıp
#Musa Uygun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İBB burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?