Tek başına bile nadir kaydediliyor: Ormanın hayaletleri ailece görüntülendi

Yavruların oynayışlarını ve anneleri ile vakit geçirmelerine tanık olduğunu ifade eden doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, "Bu görüntünün özel olmasının sebebi ise bir anne vaşak ile 2 yavru vaşak olması. Normalde anne vaşak kameranın önünden geçerken duruyor ve etrafı kolaçan ediyor. Sonrasında oranın güvenli bir bölge olduğuna kanaat getiriyor. Oraya yatıyor ve anne dinlenirken yavrularda orada oyun oynuyorlar. Bu yüzden özel ve değerli bir görüntü oldu. Çünkü hayvanların doğal yaşamlarını görüntülemiş olduk. Bugüne kadar vaşak görüntüsü çok çektik, hem belgesel için hem de sosyal medya platformları için vaşak görüntülemiştik ama bu şekilde bir görüntü henüz yakalamamıştık. Aynı zamanda yurtdışındaki fotokapan görüntülerini takip ediyoruz, orada da buna benzer görüntü yakalayamadık. Normalde fotokapan veya kamera görüntülerinde hayvanlar geçip gider. Ama burada farklı bir durum oldu. Hayvanlar orada uzun bir süre geçirdi, yavruların oynayışları ve annesiyle vakit geçirmelerine tanıklık etmiş olduk. O yüzden bizim için kıymetli ve değerli bir görüntüydü. Orası daha önceden defalarca vaşak çektiğimiz bir yerdi, orada vaşak görmeyi bekliyorduk. Biz bu görüntüyü 5-6 yılın sonunda alabildik" dedi.