Göçük altında kalan şantiye müdürünü kurtarma çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor

Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü mevkiinde bulunan Fimar Madencilik’e ait demir madeninde pazartesi günü saat 16.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük sırasında sahada çalışan şantiye müdürü Sabri Yıldırım toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, iş makineleri ve çeşitli arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yer yer toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle çalışmalar kontrollü ve aralıklarla yürütülüyor.