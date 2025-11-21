Yeni Şafak
Göçük altında kalan şantiye müdürünü kurtarma çalışmaları 5’inci gününde devam ediyor

17:3921/11/2025, Cuma
IHA
Şantiye müdürünü kurtarma çalışmalarının 5’inci günü
Sivas’ın Divriği ilçesindeki demir madeninde meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları 5’inci gününde sürüyor. Toprak kaymasının devam ettiği sahada 60 kişilik ekip görev yapıyor.

Divriği ilçesine bağlı Çaltı köyü mevkiinde bulunan Fimar Madencilik’e ait demir madeninde pazartesi günü saat 16.30 sıralarında göçük meydana geldi. Göçük sırasında sahada çalışan şantiye müdürü Sabri Yıldırım toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, iş makineleri ve çeşitli arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yer yer toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle çalışmalar kontrollü ve aralıklarla yürütülüyor.

Ekipler, 5’inci güne giren arama-kurtarma faaliyetlerinde yoğun çaba sarf ederken henüz Yıldırım’a ulaşılamadı.

Sahada toplamda 60 personel görev yapıyor.







#şantiye müdürü
#göçük
#Sivas
