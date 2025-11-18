Yeni Şafak
Şantiye çalışanları ile güvenlik görevlileri birbirine girdi: Yaralılar var

Şantiye çalışanları ile güvenlik görevlileri birbirine girdi: Yaralılar var

22:4118/11/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da şantiyede çalışan işçiler ile özel güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken 2 kişi yaralandı.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bir şantiyede işçiler ile özel güvenlik görevlileri arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesi Beydağı Tabiat Parkı mevkiinde bulunan bir şantiyede meydana geldi. İddiaya göre, şantiyede çalışan işçiler ile özel güvenlik görevlileri arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi’ne, diğeri ise Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Malatya
#Şantiye
#Özel Güvenlik
