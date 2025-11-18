Bölgeye gelen araçtan parktaki gence silahlı saldırı

Olay, saat 20.15 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan Sümer Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan 18 yaşlarındaki H.B.G.’ye bölgeye gelen bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sol bacak ve ayak kısmına isabet eden kurşunlarla yaralanan genç yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.