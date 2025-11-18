Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Bölgeye gelen araçtan parktaki gence silahlı saldırı

Bölgeye gelen araçtan parktaki gence silahlı saldırı

22:2518/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Malatya'da parkta bulunan 18 yaşlarındaki bir gence bölgeye gelen bir araçtan ateş açıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanan genç yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı.

Malatya’da parkta silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 20.15 sıralarında İnönü Caddesi üzerinde bulunan Sümer Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta bulunan 18 yaşlarındaki H.B.G.’ye bölgeye gelen bir araçtan tabanca ile ateş açıldı. Sol bacak ve ayak kısmına isabet eden kurşunlarla yaralanan genç yere yığılırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



#Malatya
#Silah
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TV8 canlı izle: İspanya Türkiye maçı Tv8 Exxen canlı yayını izle! Milli maç kaç kaç? Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dev maç