Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Malatya
Malatya’da 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Malatya’da 13 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

15:3115/11/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Malatya’da küçük çocuğun evde cansız bedeni bulundu
Malatya’da küçük çocuğun evde cansız bedeni bulundu

Malatya’da 13 yaşındaki bir çocuk, evinde ölü bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi Ali Rıza Gecebeyi Caddesi’nde saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, küçük yaşından itibaren yatalak hastalığı bulunan ve yaklaşık 3 ay yoğun bakımda entübe kaldıktan sonra 10 gün önce taburcu edilen Yasin Adıyaman’ı aile yakınları hareketsiz halde buldu. Durum sağlık ekiplerine bildirilirken, olay yerine gelen ekipler Yasin Adıyaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümünün ağır hastalık nedeniyle doğal sebeplerden kaynaklandığı değerlendirilen Yasin Adıyaman’ın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.





#Malatya
#çocuk
#ölü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
500 BİN TOKİ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI 2025: 1+1, 2+1 evlerin TOKİ 500 bin sosyal konut projesi şartları neler?